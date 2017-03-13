Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:31, 13 марта 2017 329
 0    0

Nissan Sentra сняли с производства в России

Nissan Sentra сняли с производства в России

В январе 2017 года автозавод «Lada Ижевск», входит в группу «АвтоВАЗ», не выпустил ни одного седана гольф-класса Nissan Sentra. Возобновление производства зависит от ситуации на российском рынке, передает РБК.

Nissan приостановил выпуск седана Sentra, пояснил изданию топ-менеджер одной из дилерских компаний марки. Эту информацию подтвердил и представитель автоконцерна. «Текущая ситуация на складах дилеров обеспечивает продажи на несколько месяцев вперед», — заявил он.

Сроки возобновления производства Sentra представитель Nissan не назвал. По его словам, это будет зависеть от спроса в 2017 году. При этом производство автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, а также на мощностях московского завода Renault и тольяттинской площадки «АвтоВАЗа» продолжается.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
11:31, 13 марта 2017
Nissan Sentra сняли с производства в России
18:48, 12 марта 2017
Дорогу из грязи в Ухолове сняли на видео 2
16:39, 11 марта 2017
Рязанцам напомнили о правилах перевозки детей. Видео
10:48, 11 марта 2017
Медведев установил платный проезд по участку трассы М-3 почти на 100 лет 2
16:24, 10 марта 2017
Еще на тридцати рязанских улицах провели ямочный ремонт
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
«Дети выбрали профессию, глядя на нас с мужем». Интервью с работницей РНПК Марией Мироновой

«Дети выбрали профессию, глядя на нас с мужем». Интервью с работницей РНПК Марией Мироновой 1

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании трудятся женщины, которые и с работой своей прекрасно справляются, и украшают коллектив завода.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 50 391
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 40 216
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:14, 27 февраля 2017 36 193
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 34 554
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
12:02, 12 марта 2017 21 725
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум