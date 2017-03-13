Несовершеннолетнюю рязанку изнасиловали и ограбили накануне 8 марта. Об этом
Девушка рассказала полицейским, что ее изнасиловали вечером 7 марта. Неизвестные встретили ее на улице, угрожая убийством, затащили в стоящий рядом нежилой дом, где изнасиловали и отобрали деньги, сотовый телефон.
Правоохранители задержали подозреваемых по «горячим следам». Ими оказались рязанцы 1993 и 1989 годов рождения. Мужчин арестовали.
Следователи возбудили уголовное дело по по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ, а также по части 2 статьи 162 УК РФ.