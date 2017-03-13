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11:55, 13 марта 2017 229
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В Рязани задержали лишенного прав пьяного 19-летнего водителя

В Рязани задержали лишенного прав пьяного 19-летнего водителя

Фото: Pixabay.com

В Рязани задержали лишенного прав пьяного 19-летнего водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ВАЗ-2104 с пьяным водителем за рулем остановили в субботу, 11 марта, в 10:10 на улице Интернациональная. Как оказалось, 19-летнего рязанца в октябре 2016 года лишили водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Отмечается, что за минувшие выходные рязанские автоинспекторы выявили 26 пьяных водителей. Четверых задержали за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.


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