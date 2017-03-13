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10:04, 13 марта 2017 207
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На раскрутку бренда «Сделано в России» потратят 340 млн рублей

На раскрутку бренда «Сделано в России» потратят 340 млн рублей

Фото: Pixabay.com

На раскрутку бренда «Сделано в России» потратят 340 млн рублей. Специальный знак появится на отечественных товарах в 2018 году. Для того, чтобы использовать единую маркировку российских товаров, предпринимателям нужно будет получить дополнительный сертификат, передает Life.

Правительство начало работу над проектом «Сделано в России» в 2014 году. Его основная задача — увеличить лояльность российских и зарубежных покупателей.

«Сейчас Минпромторг, отвечающий за проект, разослал письма в Минэкономразвития, Минсельхоз, ФАС, Росстандарт и Минфин, в которых просит министерства в максимально короткий срок согласовать доработанный проект распоряжения правительства об утверждении концепции реализации проекта „Сделано в России“. В частности, прилагается детальное финансово-экономическое обоснование. Вложения в раскрутку отечественных товаров необходимы уже хотя бы исходя из статистики доверия к ним со стороны россиян. А оно, судя по документу, находится не на самом высоком уровне», — рассказал источник в Минэкономразвития.

Общий объем финансирования проекта за три года составит 38,9 млн рублей. Так, в 2018 году потратят 104 млн рублей, в 2019 году — 124 млн, а в 2020 году — 110 млн. Все деньги выделят из федерального бюджета.

Только за первый год планируют рассмотреть около 500 заявок на сертификацию. В 2019 году их число должно вырасти до тысячи, а в 2020 году — до двух тысяч. Издержки на рассмотрение одного заявления, включая оформление сертификата, оценивают в 20,8 тысяч рублей. Всего в 2018 году на процесс рассмотрения заявок выделят 10,3 млн рублей, в 2019 году — 20,8 млн, а в 2020 — 41,6 млн. При этом на юридические услуги выделят 800 тысяч, 1 млн и 1,3 млн соответственно. Порядка 1 млн ежегодно будет уходить на организацию работы кол-центра. В первые два года траты на рекламу в общественных местах составят 8,6 млн рублей, затем — 4,6.

Кроме того, планируется давать рекламу в четырех периодических изданиях. Специально для продвижения проекта «Сделано в России» планируют создать брендированные сообщества в популярных соцсетях, где будут использовать различные мультимедийные технологии, вплоть до вирусных роликов.

«Все эти вложения будут оправданы только в том случае, если действительно на российские товары повысится спрос и ощутимо вырастут продажи, — считает брендмастер, креативный директор агентства Kaufman Станислав Кауфман. — И тогда вложенные деньги можно будет считать очень незначительными вложениями в создание бренда. Но пока я думаю, что этот проект себя не оправдает. Сначала нужно создать такие товары, чтобы они были по качеству выше импортных. Взять ту же японскую технику. И без всякого знака „Сделано в Японии“ люди знают о её высочайшем качестве. У нас в стране есть отличный потенциал для того, чтобы наша продукция превосходила импортные аналоги. До мирового уровня нам пока далеко разве что в сфере легковых автомобилей. В остальных областях очень много высококвалифицированных специалистов. Но ведь для того, чтобы российские бренды стали узнаваемыми надо сначала поднять промышленность, а уже затем думать о маркировке. Но не наоборот».


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