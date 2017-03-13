Местный житель спас людей из горящего дома в Михайлове

В пятницу, 10 марта, местный житель Александр Куфельдт спас людей из горящего деревянного дома в Михайлове, пишет ИД «
«Увидел дым над домом. Естественно, предположил самое худшее, так и оказалось: на втором этаже в квартире заметил возгорание и довольно сильное задымление. В горящем помещении находились люди. Один спустился сам, двоих пришлось вытаскивать. Помог и сразу вызвал пожарных», — рассказал Александр Куфельдт.
Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь. Пострадала одна квартира. Пожар тушили семь человек и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.