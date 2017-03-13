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13:05, 13 марта 2017 277
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Группа «Пикник» покажет рязанцам видео с участием знаменитостей

Группа «Пикник» покажет рязанцам видео с участием знаменитостей

Группа «Пикник» в своем шоу представит зрителям оригинальный видеоряд, в съемках которого приняли участие известные персоны. В концертах юбилейного тура музыкантов виртуально поддержат ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева, спортивный комментатор Виктор Гусев, актеры Сергей Светлаков и Иван Охлобыстин и другие. Видео станет дополнением к песням «Пикника», которые прозвучат на юбилейном концерте.

Напомним, что концерт группы «Пикник» в Рязани, посвященный 35-летию группы, состоится 18 марта в концертном зале Рязанской филармонии. На юбилейном концерте прозвучат хиты «Пикника», начиная от «Иероглифа», «Вечера» и «Ночи», «Египтянина», «У Шамана три руки» и заканчивая «Большой игрой». По традиции концерт превратится в яркое шоу с участием «шамана», «гиганта» на ходулях и «живой виолончели».

Билеты на концерт можно приобрести на сайте и в кассах концертного зала имени Есенина.


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