Google устранила больше 100 недоработок в Android

Программисты из компании Google модернизировали операционную систему для мобильных устройств Android. В обновлении они устранили более 100 уязвимостей ОС, которые нашли не только ее создатели, но и простые пользователи, сообщил телеканал «
По словам разработчиков Google, больше третьей части недоработок могли вызвать серьезные сбои в ОС. Большая часть незащищенностей является элементами приложений посторонних создателей, среди которых можно выделить Qualcomm. В этом году, это не первая модификация Android, но именно она является наиболее сильной, так как были доработаны слабые места.
С начала 2017 года фирма убрала 253 уязвимости в платформе. Все неполадки системы, удаленные специалистами, давали возможность кибермошенникам вводить свои коды на смартфонах либо планшетах людей, а затем пользоваться. Это грозило похищением персональной информации юзеров.