Дополнительные выборы в Шиловский райсовет выиграл лесник-единоросс

В Рязанской области прошли дополнительные выборы в Шиловский райсовет. В воскресенье, 12 марта, голосовали жители Ибредского и Краснохолмского поселений, составляющих округ №8.
Победу одержал начальник Первомайского лесничества Андрей Анашкин, выдвинутый «Единой Россией». Он получил 303 из 364 голосов. За либерал-демократа Ефима Голоскокова проголосовали 42 человека, за самовыдвиженца Александра Клюса — 12. Семь бюллетеней оказались недействительными.
Явка составила 24,1%.
Напомним, предыдущий депутат по округу — единоросс Михаил Коньков —