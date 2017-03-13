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12:51, 13 марта 2017 234
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Дополнительные выборы в Шиловский райсовет выиграл лесник-единоросс

Дополнительные выборы в Шиловский райсовет выиграл лесник-единоросс

В Рязанской области прошли дополнительные выборы в Шиловский райсовет. В воскресенье, 12 марта, голосовали жители Ибредского и Краснохолмского поселений, составляющих округ №8.

Победу одержал начальник Первомайского лесничества Андрей Анашкин, выдвинутый «Единой Россией». Он получил 303 из 364 голосов. За либерал-демократа Ефима Голоскокова проголосовали 42 человека, за самовыдвиженца Александра Клюса — 12. Семь бюллетеней оказались недействительными.

Явка составила 24,1%.

Напомним, предыдущий депутат по округу — единоросс Михаил Коньков — сложил полномочия до единого дня голосования 2016 года. Дополнительные выборы, по закону, должны пройти в течение года с момента освобождения мандата, поэтому их назначили не на сентябрь 2017-го, а на март.


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