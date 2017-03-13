ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России отозвал лицензии у двух московских банков — «Торгового городского банка» и «Экономического союза». Об этом в понедельник, 13 марта,
По данным ЦБ, «Торговый городской банк» проводил высокорискованную кредитную политику: он размещал деньги в низкокачественные активы. Оценка принимаемых рисков выявила наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.
Отмечается, что «Торговый городской банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 февраля 2017 года он занимал 231-е место в банковской системе России.
Банк «Экономический союз» также является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 января он занимал 355-е место в банковской системе России.