Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:21, 12 марта 2017 102
 0    0

Великобритания потребует у Евросоюза 11 миллиардов долларов

Великобритания потребует у Евросоюза 11 миллиардов долларов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребует Брюссель выплатить девять млрд фунтов (почти 11 млн долларов) активов, хранящихся в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ). Это планируется сделать после запуска Brexit, пишет Sunday Times.

Чиновники Уайтхолла уверены, что Евросоюз обязан выплатить Великобритании долю в фондах ЕИБ. Лондон имеет в банке долю в 16%.

Ранее юристы правительства заключили, что Британия не должна выплачивать Евросоюзу 60 млрд евро по ранее заключенным соглашениям, после того как покинет блок.

Ожидается, что о возможном запуске Brexit Тереза Мэй объявит во вторник, 14 марта, во время выступления в палате общин с отчетом о прошедшем саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
10:21, 12 марта 2017
Великобритания потребует у Евросоюза 11 миллиардов долларов
9:01, 12 марта 2017
Россия и Египет согласовали проект протокола по авиабезопасности
9:46, 11 марта 2017
Президент Чехии в шутку назвал себя «агентом Кремля»
15:37, 10 марта 2017
В США снимут сериал о президентских выборах 2016 года
12:09, 10 марта 2017
Любимов поселился в часе езды от рязанского правительства. Видео 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 49 420
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 39 843
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:14, 27 февраля 2017 35 630
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 33 116
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
14:02, 27 февраля 2017 15 010
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум