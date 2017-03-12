Великобритания потребует у Евросоюза 11 миллиардов долларов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребует Брюссель выплатить девять млрд фунтов (почти 11 млн долларов) активов, хранящихся в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ). Это планируется сделать после запуска Brexit, пишет
Чиновники Уайтхолла уверены, что Евросоюз обязан выплатить Великобритании долю в фондах ЕИБ. Лондон имеет в банке долю в 16%.
Ранее юристы правительства заключили, что Британия не должна выплачивать Евросоюзу 60 млрд евро по ранее заключенным соглашениям, после того как покинет блок.
Ожидается, что о возможном запуске Brexit Тереза Мэй объявит во вторник, 14 марта, во время выступления в палате общин с отчетом о прошедшем саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе.