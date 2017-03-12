В сети набирает популярность снятое на лайнере видео шторма. Ролик сделал пассажир круизного судна Anthem of the Seas, передает «
Видео сняли на третьей палубе в тот момент, когда лайнер накрыла девятиметровая волна. За несколько минут до этого капитан судна попросил пассажиров остаться в каютах и сообщил, что экипаж остановился, чтобы переждать бурю.
Отмечается, что лайнер следовал из Нью-Йорка во Флориду в феврале. Четверо человек из шести тысяч пострадали во время шторма. Кроме того, обрушилась часть потолка на одной из палуб, поломалась мебель и разбились цветочные горшки.