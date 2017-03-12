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18:09, 12 марта 2017 205
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В сети набирает популярность снятое на лайнере видео шторма

В сети набирает популярность снятое на лайнере видео шторма

В сети набирает популярность снятое на лайнере видео шторма. Ролик сделал пассажир круизного судна Anthem of the Seas, передает «РИА Новости».

Видео сняли на третьей палубе в тот момент, когда лайнер накрыла девятиметровая волна. За несколько минут до этого капитан судна попросил пассажиров остаться в каютах и сообщил, что экипаж остановился, чтобы переждать бурю.

Отмечается, что лайнер следовал из Нью-Йорка во Флориду в феврале. Четверо человек из шести тысяч пострадали во время шторма. Кроме того, обрушилась часть потолка на одной из палуб, поломалась мебель и разбились цветочные горшки.


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