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12:41, 12 марта 2017 290
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В Самарской области загорелся химзавод. Видео

В Самарской области загорелся химзавод. Видео

В Самарской области загорелся химический завод «Куйбышевазот». На предприятии загорелись две установки по переработке циклогексана, передает ТАСС.

Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Никто не пострадал. На данный момент пожар локализован.

На месте работает лаборатория, осуществляющая замеры воздуха. Как подчеркнули ТАСС в ГУ МЧС по региону, превышения уровня предельно допустимой концентрации не зафиксировали.

Справка

«Куйбышевазот» является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности. Завод производит, аммиак, азотные удобрения, технологические газы.


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