В ходе протестов в Батуми пострадали более 20 человек. По данным СМИ, участники протеста требуют отставки нового главы патрульной полиции Малхаза Батиашвили, передает
Протестующие выступили с соответствующим требованием, поскольку Батиашвили, по их словам ответственен за повышение штрафов.
Среди пострадавших 11 полицейских. Участники подожгли три автомобиля у здания Главного управления внутренних дел Аджарии.
Против протестующих применяли слезоточивый газ и резиновые пули.
У здания собрались тысячи человек. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал участников протеста к спокойствию.
Рано утром, 12 марта, на помощь вызвали силы спецназа. В настоящее время восстановили контроль над ситуацией.
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