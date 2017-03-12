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8:27, 12 марта 2017 266
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В ходе протестов в Батуми пострадали более 20 человек

В ходе протестов в Батуми пострадали более 20 человек

В ходе протестов в Батуми пострадали более 20 человек. По данным СМИ, участники протеста требуют отставки нового главы патрульной полиции Малхаза Батиашвили, передает Life.

Протестующие выступили с соответствующим требованием, поскольку Батиашвили, по их словам ответственен за повышение штрафов.

Среди пострадавших 11 полицейских. Участники подожгли три автомобиля у здания Главного управления внутренних дел Аджарии.

Против протестующих применяли слезоточивый газ и резиновые пули.

У здания собрались тысячи человек. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал участников протеста к спокойствию.

Рано утром, 12 марта, на помощь вызвали силы спецназа. В настоящее время восстановили контроль над ситуацией.

Фото Netgazeti


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