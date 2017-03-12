В Госдуме предложили выдавать российское гражданство по «праву почвы»

В Госдуме предложили давать российское гражданство по «праву почвы». Законопроект предложили Константин Затулин и Наталья Поклонская, его поддержал комитет национальностей, передает «
«В случае принятия данного закона получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи», — рассказал председатель комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.
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«Право почвы» гарантирует гражданство государства лицам, родившимся на его территории независимо от их расы, национальности и языковой принадлежности.