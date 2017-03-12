Въездной туризм в Россию вырос на семь процентов

Въездной туризм в Россию в 2016 году вырос на семь процентов. Об этом в субботу, 11 марта, заявил министр культуры России Владимир Мединский, передает
«Это говорит о том, что несмотря на никакую пропагандистскую кампанию в отношении России, которая в последнее время разворачивается в западных СМИ, европейцы, люди всех стран, хотят приезжать в Россию, хотят лично убедиться в удивительной красоте и истории, культуре нашей страны», — заявил министр.
Сами россияне в прошлом году чаще всего посещали Кипр, Китай, Грецию и Испанию.
Кроме того, внутренний туристический поток увеличился на десять процентов. Лидерами в сфере туризма с Москвой и Санкт-Петербургом стали Татарстан, Алтайский и Краснодарский края.