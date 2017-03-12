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17:04, 12 марта 2017 644
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Ученые назвали некоторые утверждения о важности сна мифами 1

Ученые назвали некоторые утверждения о важности сна мифами

Фото: Pixabay.com

Ученые назвали некоторые утверждения о важности сна мифами. Исследования провели онейрологи из Великобритании, сообщили на сайте телеканала «Мир 24».

Они утверждают, что человеку необходимо спать не менее семи и не более восьми часов в сутки. Ранее было известно, что спать нужно не менее восьми часов.

Также ученые выяснили, что сон, продленный с помощью снотворного нельзя назвать временем хорошего отдыха. Кроме того, эти лекарства могут стать причиной амнезии.

Горячая ванна, по утверждению специалистов, не поможет быстрее уснуть, так как водные процедуры разогревают организм. Перед сном температура тела, наоборот, снижается.


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