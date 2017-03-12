Под обвалом мусора в Эфиопии погибли 15 человек. Отходы обрушились на бытовки, где находилось около 150 человек, передает
Число жертв может увеличиться, так как из-под завалов спасли пока около 40 человек.
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Под обвалом мусора в Эфиопии погибли 15 человек. Отходы обрушились на бытовки, где находилось около 150 человек, передает
Число жертв может увеличиться, так как из-под завалов спасли пока около 40 человек.
Фото
© RZN.info
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