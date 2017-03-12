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14:12, 12 марта 2017 350
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Песков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Песков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Дмитрий Песков рассказал о подробностях телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря президента России, Трамп был достаточно прагматичен, передает «РИА Новости».

«Трамп не скрывает того факта, что он не согласен с Россией во многих вещах, но он достаточно прагматичен, чтобы говорить, что нам нужно говорить, что нам нужно вести диалог, нам нужно сравнивать наши позиции, чтобы найти общие позиции. Президент США говорит, что нам нужно собраться вместе и начать вести диалог. Но к сожалению, у нас нет лучшего понимания о том, когда этот диалог может начаться», — заявил Песков.

Телефонный разговор глав государства состоялся 28 января 2017 года.

Ранее в Москве заявляли, что восстанавливать разрушенные администрацией экс-президента США Барака Обамы отношения Москвы и Вашингтона будет сложно, но это решаемая задача.


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