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13:53, 12 марта 2017 495
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Переход на iOS 10.3 приведет к потере личных данных 1

Переход на iOS 10.3 приведет к потере личных данных

Обновление iPhone до iOS 10.3 может привести к потере личных данных. В новой версии операционной системы заменят старую файловую систему HFS+, используемую с 1998 года, на Apple File System (APFS), сообщает портал Mashable.

APFS оптимизирована для накопителей Flash, SSD и фокусируется на шифровании. Функциональность обновленной iOS гораздо больше подходит для современных вычислительных требований, чем HFS +, которая используется на данный момент.

Apple File System автоматически преобразует файлы на смартфоне в новый формат, но если в процессе обновления возникнут какие-либо проблемы, старые файлы могут быть утеряны навсегда, поскольку эти две системы несовместимы.

Также разработчики предупредили, что старые 32-битные приложения не будут работать на будущих версиях iPhone.

Новую систему планируют представить в конце месяца.


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