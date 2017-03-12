Переход на iOS 10.3 приведет к потере личных данных

Обновление iPhone до iOS 10.3 может привести к потере личных данных. В новой версии операционной системы заменят старую файловую систему HFS+, используемую с 1998 года, на Apple File System (APFS), сообщает портал
APFS оптимизирована для накопителей Flash, SSD и фокусируется на шифровании. Функциональность обновленной iOS гораздо больше подходит для современных вычислительных требований, чем HFS +, которая используется на данный момент.
Apple File System автоматически преобразует файлы на смартфоне в новый формат, но если в процессе обновления возникнут какие-либо проблемы, старые файлы могут быть утеряны навсегда, поскольку эти две системы несовместимы.
Также разработчики предупредили, что старые 32-битные приложения не будут работать на будущих версиях iPhone.
Новую систему планируют представить в конце месяца.