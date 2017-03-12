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14:30, 12 марта 2017 428
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Неизвестные в Москве устроили прыжки с вышки крана. Видео

Неизвестные в Москве устроили прыжки с вышки крана. Видео

Неизвестные в Москве устроили прыжки с вышки крана. Очевидцы засняли инцидент на видео, передает Life.

Трос прикрепили на вышку крана на одной из стройплощадкок Москвы. По словам очевидцев, «аттракцион» организовали утром в воскресенье, 12 марта.


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1 неделя назад
За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».

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