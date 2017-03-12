На Avito появится доставка от продавца к покупателю. Сейчас сервис тестирует функцию, ей пользуются около 1200 партнеров сайта, сообщает
В скором времени нововведение будет доступно для всех компаний, которые сотрудничают с Avito. Разработчики создали функцию во избежание проблем при перечислении предоплат.
Теперь отправка товаров с сайта пройдет особые пункты приема через все основные службы по доставке грузов в России. Услугу планируют запустить в 2017 году. Тарифы за пользование пока не озвучили.