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17:42, 11 марта 2017 140
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В Ставропольском крае загорелся автобус с пассажирами. Видео

В Ставропольском крае загорелся автобус с пассажирами. Видео

В субботу, 11 марта, в Ставропольском крае на ходу загорелся автобус «Неоплан» с пассажирами. Он двигался по маршруту Ставрополь — Элиста, передает «Лайф».

Инцидент произошел около 15:00, в салоне находились 26 пассажиров и двое водителей. Все они успели вовремя выйти, никто не пострадал.

К месту происшествия прибыли спасатели, которые за 15 минут потушили пожар. Автобус выгорел полностью и восстановлению не подлежит.

Пассажиров и водителей доставили на автостанцию Светлограда, откуда их забрал резервный автобус компании «Евротранс».

По предварительной информации, возгорание началось в двигательном отсеке «Неоплана». Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.


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