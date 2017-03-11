В Ставропольском крае загорелся автобус с пассажирами. Видео

В субботу, 11 марта, в Ставропольском крае на ходу загорелся автобус «Неоплан» с пассажирами. Он двигался по маршруту Ставрополь — Элиста, передает «
Инцидент произошел около 15:00, в салоне находились 26 пассажиров и двое водителей. Все они успели вовремя выйти, никто не пострадал.
К месту происшествия прибыли спасатели, которые за 15 минут потушили пожар. Автобус выгорел полностью и восстановлению не подлежит.
Пассажиров и водителей доставили на автостанцию Светлограда, откуда их забрал резервный автобус компании «Евротранс».
По предварительной информации, возгорание началось в двигательном отсеке «Неоплана». Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.