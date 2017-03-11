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21:47, 11 марта 2017 188
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В Санкт-Петербурге представили лучшие фотопроекты фестиваля «Первозданная Россия»

В Санкт-Петербурге представили лучшие фотопроекты фестиваля «Первозданная Россия»

В Санкт-Петербурге открылась выставка избранных фотографий общероссийского фестиваля «Первозданная Россия». На ней представлены шесть самых ярких фотопроектов, сообщили на сайте РОСФОТО.

«Первозданная Россия» — один из самых масштабных и интересных фестивалей пейзажной, анималистической и макро-фотографии, который проходит с 2014 года. Уникальные работы фотографов-натуралистов могут жители многих городов России и других стран. За три года гостями Фестиваля стали более двух миллионов человек в 70 странах.

«Одним из открытий фестиваля „Первозданная Россия“ в Санкт-Петербурге станет персональная выставка к 100-летию Вадима Гиппенрейтера, советского и российского фотографа, крупнейшего представителя отечественной школы пейзажной фотографии. Многие уникальные фотографии, которые мастер сделал при помощи самодельной деревянной фотокамеры, будут выставляться впервые», — говорится в сообщении.

Выставка будет работать до 30 апреля.

Фото с сайта РОСФОТО


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