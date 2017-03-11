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20:53, 11 марта 2017 181
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В Рязанском районе стартовали ежемесячные Дни добрых дел

В Рязанском районе стартовали ежемесячные Дни добрых дел

Администрация Рязанского района поддержала инициативу индивидуального предпринимателя из Листвянки об объявлении каждого первого дня месяца Днем добрых дел. В рамках этой акции помощь вещами и продуктами уже получают шесть многодетных семей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, пишет издательство «Пресса».

Отмечается, что инициатор Дня добрых дел пожелал остаться неизвестным, однако его примеру последовали еще несколько индивидуальных предпринимателей. «Не остаются в стороне и простые жители района, желающих помочь детям становится все больше», — говорится в сообщении.

Фото издательства «Пресса»


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