В Рязанском районе стартовали ежемесячные Дни добрых дел

Администрация Рязанского района поддержала инициативу индивидуального предпринимателя из Листвянки об объявлении каждого первого дня месяца Днем добрых дел. В рамках этой акции помощь вещами и продуктами уже получают шесть многодетных семей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, пишет издательство «
Отмечается, что инициатор Дня добрых дел пожелал остаться неизвестным, однако его примеру последовали еще несколько индивидуальных предпринимателей. «Не остаются в стороне и простые жители района, желающих помочь детям становится все больше», — говорится в сообщении.
Фото издательства «Пресса»