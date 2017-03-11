В Харькове 20 посетителей аквапарка отравились парами хлора

В Харькове 20 посетителей аквапарка «Джунгли» отравились парами хлора. Среди пострадавших шестеро детей, со ссылкой на администрацию города передает «
Отравившихся детей госпитализировали, сейчас их состояние стабилизировано, они проходят необходимый курс лечения.
На месте происшествия работают следователи и оперативники, представители облгосадминистрации, областного управления здравоохранения, ГСЧС и Госпродпотребслужбы.
В аквапарке взяли пробы воды. По предварительной информации, ее химический состав не соответствует нормам.
При этом отмечается, что руководство аквапарка пыталось препятствовать проведению следственных действий.