Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:09, 11 марта 2017 168
 0    0

В Харькове 20 посетителей аквапарка отравились парами хлора

В Харькове 20 посетителей аквапарка отравились парами хлора

В Харькове 20 посетителей аквапарка «Джунгли» отравились парами хлора. Среди пострадавших шестеро детей, со ссылкой на администрацию города передает «РИА Новости».

Отравившихся детей госпитализировали, сейчас их состояние стабилизировано, они проходят необходимый курс лечения.

На месте происшествия работают следователи и оперативники, представители облгосадминистрации, областного управления здравоохранения, ГСЧС и Госпродпотребслужбы.

В аквапарке взяли пробы воды. По предварительной информации, ее химический состав не соответствует нормам.

При этом отмечается, что руководство аквапарка пыталось препятствовать проведению следственных действий.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
21:31, 11 марта 2017
В Ростове рабочий сорвался со строительных лесов из-за ветра
21:09, 11 марта 2017
В Харькове 20 посетителей аквапарка отравились парами хлора
20:24, 11 марта 2017
Пензенский полицейский убил мужчину по заказу его тещи
17:59, 11 марта 2017
Канадские полицейские застрелили напавшего на них россиянина — СМИ
17:42, 11 марта 2017
В Ставропольском крае загорелся автобус с пассажирами. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 49 044
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 39 764
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:14, 27 февраля 2017 35 443
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 32 720
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
14:02, 27 февраля 2017 14 884
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум