Сегодня в мире отмечают День панды

11 марта в мире отмечают День панды. Именно в этот день в 1869 году во время путешествия по Китаю французскому натуралисту и миссионеру Жан-Пьеру Арману Давиду охотники из провинции Сычуань преподнесли в подарок черно-белую шкуру зверя, которого они называли бей-шуанг — «белогрудый медведь».
Как правило, по случаю праздника люди организуют сбор средств на помощь животным и организациям, занимающимся их защитой. В этот день проводятся различные конкурсы, рассчитанные в основном на детей, среди которых панды пользуются особой популярностью.
Всемирный День панды отмечается в разных уголках света и становится все более популярным. В частности, праздники проходят в США, Канаде, Великобритании, Нидерландах, Германии, Финляндии, Испании, Италии, Новой Зеландии, Австралии, Непале.
До 2016 года большая панда числилась исчезающим видом, но позже была причислена к уязвимым. Причиной этому послужило то, что правительству Китая, на территории которого только и проживают животные, предприняло радикальные меры по их сохранению. За убийство панды в КНР полагается смертная казнь, как и за убийство амурского тигра.