Рязанец не смог отсудить у знакомой 150 тысяч за ложное обвинение

Рязанец не смог отсудить у знакомой компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей за ложное обвинение в совершении преступления. 6 марта суд не удовлетворил его требования, сообщила
По словам истца, ответчик обвинила его в том, что 1 августа 2015 года он «причинил ей телесные повреждения», и приговором мирового судьи от 31 марта 2016 года его признали виновным в совершении преступлении.
Однако апелляционным приговором Сапожковского суда от 13 мая 2016 года мужчину признали невиновным и оправдали. В связи с этим рязанец потребовал компенсировать ему моральный ущерб, заявив, что женщина намеренно обвинила его в совершении преступления, чтобы причинить ему вред.
В ходе судебного заседания ответчик и ее представитель не признали эти требования, а истец не предоставил необходимых доказательств.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.