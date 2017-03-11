Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:44, 11 марта 2017 378
 0    0

Рязанец не смог отсудить у знакомой 150 тысяч за ложное обвинение

Рязанец не смог отсудить у знакомой 150 тысяч за ложное обвинение

Рязанец не смог отсудить у знакомой компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей за ложное обвинение в совершении преступления. 6 марта суд не удовлетворил его требования, сообщила пресс-служба Сапожковского райсуда.

По словам истца, ответчик обвинила его в том, что 1 августа 2015 года он «причинил ей телесные повреждения», и приговором мирового судьи от 31 марта 2016 года его признали виновным в совершении преступлении.

Однако апелляционным приговором Сапожковского суда от 13 мая 2016 года мужчину признали невиновным и оправдали. В связи с этим рязанец потребовал компенсировать ему моральный ущерб, заявив, что женщина намеренно обвинила его в совершении преступления, чтобы причинить ему вред.

В ходе судебного заседания ответчик и ее представитель не признали эти требования, а истец не предоставил необходимых доказательств.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:44, 11 марта 2017
Рязанец не смог отсудить у знакомой 150 тысяч за ложное обвинение
9:04, 11 марта 2017
Рязанские конкурсантки «Российской красавицы» показали знание английского. Фото
19:19, 10 марта 2017
В Рязанском «Политехе» провели конференцию, посвященную 150-летию со дня смерти математика Ершова
19:07, 10 марта 2017
Начальник кафедры рязанского десантного училища возглавит омский учебный центр ВДВ
17:59, 10 марта 2017
«Первый канал» рассказал о погибшей из-за «групп смерти» рязанской школьнице. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
«Дети выбрали профессию, глядя на нас с мужем». Интервью с работницей РНПК Марией Мироновой

«Дети выбрали профессию, глядя на нас с мужем». Интервью с работницей РНПК Марией Мироновой 1

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании трудятся женщины, которые и с работой своей прекрасно справляются, и украшают коллектив завода.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 48 265
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 39 530
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:14, 27 февраля 2017 35 213
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 32 158
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
14:02, 27 февраля 2017 14 796
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум