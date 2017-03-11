Рязанцев попросили помочь в поисках родственников павших бойцов, останки которых обнаружили под Смоленском. В ходе проведения «Вахты Памяти» в 2016 году их подняли поисковики из московского поискового отряда «Обелиск», пишет газета «Рязанские ведомости».
Всего были найдены останки 59 солдат и командиров Красной армии. Среди них шесть из Рязанской области. У трех бойцов родные найдены — это Прокудин Александр Петрович, Прибылов Александр Дмитриевич, Чушкин Иван Сергеевич. Родственников остальных пока ищут:
- Кубанов Степан Филиппович, 1913 года рождения, рядовой 1312 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии. Призван Семеновским РВК Рязанской области. Адрес проживания до войны: Рязанская область, Пронский район, село Гремячка. Дата смерти в 292 медсанбате —
27.08.1942. Внук: Кубанов Игорь Иванович, проживает в Москве, адрес неизвестен.
- Кудинов Василий Ефимович, 1923 года рождения, старший сержант 980 артиллерийского полка 17 стрелковой дивизии. Призван Москворецким РВК Москвы. Адрес проживания до войны: Рязанская область, Бельковский район, Китовский сс. Есть и другой адрес, московский: Москва-149, Верхние Котлы, поселок ЗИЛ, дом №16, квартира №5. Дата смерти в 292 медсанбате —
25.08.1942. Отец: Кудинов Ефим.
- Кузнецов Иван Максимович, год рождения не указан, рядовой 1316 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии. Адрес проживания до войны: Рязанская область, Скопинский район. Дата смерти в 292 медсанбате — 25.08.1942.
6 мая 2017 года в селе Васильевское Темкинского района Смоленской области состоится торжественное перезахоронение останков солдат и офицеров Красной армии 17-й стрелковой дивизии 33-й Армии Западного фронта.