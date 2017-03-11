Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:14, 11 марта 2017 75
 0    0

Рязанцев попросили помочь в поисках родственников павших бойцов

Рязанцев попросили помочь в поисках родственников павших бойцов

Рязанцев попросили помочь в поисках родственников павших бойцов, останки которых обнаружили под Смоленском. В ходе проведения «Вахты Памяти» в 2016 году их подняли поисковики из московского поискового отряда «Обелиск», пишет газета «Рязанские ведомости».

Всего были найдены останки 59 солдат и командиров Красной армии. Среди них шесть из Рязанской области. У трех бойцов родные найдены — это Прокудин Александр Петрович, Прибылов Александр Дмитриевич, Чушкин Иван Сергеевич. Родственников остальных пока ищут:

  • Кубанов Степан Филиппович, 1913 года рождения, рядовой 1312 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии. Призван Семеновским РВК Рязанской области. Адрес проживания до войны: Рязанская область, Пронский район, село Гремячка. Дата смерти в 292 медсанбате — 27.08.1942. Внук: Кубанов Игорь Иванович, проживает в Москве, адрес неизвестен.
  • Кудинов Василий Ефимович, 1923 года рождения, старший сержант 980 артиллерийского полка 17 стрелковой дивизии. Призван Москворецким РВК Москвы. Адрес проживания до войны: Рязанская область, Бельковский район, Китовский сс. Есть и другой адрес, московский: Москва-149, Верхние Котлы, поселок ЗИЛ, дом №16, квартира №5. Дата смерти в 292 медсанбате — 25.08.1942. Отец: Кудинов Ефим.
  • Кузнецов Иван Максимович, год рождения не указан, рядовой 1316 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии. Адрес проживания до войны: Рязанская область, Скопинский район. Дата смерти в 292 медсанбате — 25.08.1942.

6 мая 2017 года в селе Васильевское Темкинского района Смоленской области состоится торжественное перезахоронение останков солдат и офицеров Красной армии 17-й стрелковой дивизии 33-й Армии Западного фронта.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:14, 11 марта 2017
Рязанцев попросили помочь в поисках родственников павших бойцов
18:56, 11 марта 2017
В Рязани начали разбирать трибуны заброшенного стадиона «Агрокомплект». Фото
17:11, 11 марта 2017
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
14:55, 11 марта 2017
Рязанец снял на видео «летающий» по Северной окружной грузовик
13:44, 11 марта 2017
Рязанец не смог отсудить у знакомой 150 тысяч за ложное обвинение
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
«Дети выбрали профессию, глядя на нас с мужем». Интервью с работницей РНПК Марией Мироновой

«Дети выбрали профессию, глядя на нас с мужем». Интервью с работницей РНПК Марией Мироновой 1

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании трудятся женщины, которые и с работой своей прекрасно справляются, и украшают коллектив завода.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 48 656
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 39 629
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:14, 27 февраля 2017 35 333
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 32 427
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
14:02, 27 февраля 2017 14 839
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум