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20:24, 11 марта 2017 253
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Пензенский полицейский убил мужчину по заказу его тещи

Пензенский полицейский убил мужчину по заказу его тещи

В Пензе полицейский с сообщниками похитил и убил мужчину по заказу его тещи. Об этом со ссылкой на данные следователей передает PenzaNews.

По данным следствия, ночью злоумышленники приехали к дому жертвы на Volkswagen Golf и забрали мужчину. Они избили потерпевшего, надели ему на голову полиэтиленовый пакет, обмотали скотчем и повезли в лес. Там потерявшего сознание мужчину вытащили из машины и дважды ударили ножом в шею. После этого тело закопали в снег и завалили ветками.

Выйти на след подозреваемых удалось, проследив за тещей погибшего, которая и была инициатором убийства. Правоохранители выяснили, что она по телефону связывалась с полицейским и жителем Пензы, владельцем Volkswagen. В автомобиле были обнаружены следы крови погибшего.

Двоих мужчин, а также сожителя тещи погибшего задержали. Они показали место, где спрятали тело, и дали признательные показания. Причастность подозреваемых к преступлению подтвердила экспертиза.


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