Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:22, 11 марта 2017 69
 0    0

Nissan отзывает более 50 тысяч машин из-за дефекта подушек безопасности

Nissan отзывает более 50 тысяч машин из-за дефекта подушек безопасности

Североамериканское звено автопроизводителя Nissan отзывает более 54 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности. Об этом со ссылкой на агентство «Ассошиэйтед Пресс» передает «РИА Новости».

Nissan North America заявила, что отзывает машины марки Versus, потому что подушки безопасности могут неожиданно срабатывать при сильном хлопке дверьми. К этой неисправности могли привести проблемы с работой датчиков.

«В конце февраля Nissan отозвал в России более 33 тысячи автомобилей марки Nissan Qashqai из-за недостаточной жесткости подкрылок задней правой колесной арки», — говорится в сообщении.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
19:22, 11 марта 2017
Nissan отзывает более 50 тысяч машин из-за дефекта подушек безопасности
21:51, 10 марта 2017
В России на продажу выставили суперкар за 45 млн рублей
20:37, 10 марта 2017
Россия сняла запрет на некоторые турецкие овощи
19:59, 10 марта 2017
Урок загородной географии. Рязанцам предложили выбрать коттеджные поселки по направлениям
10:08, 10 марта 2017
Козьи сыры из Рязани наградили на выставке в Москве
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 48 657
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 39 629
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:14, 27 февраля 2017 35 340
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 32 452
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
14:02, 27 февраля 2017 14 842
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум