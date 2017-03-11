Nissan отзывает более 50 тысяч машин из-за дефекта подушек безопасности

Североамериканское звено автопроизводителя Nissan отзывает более 54 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности. Об этом со ссылкой на агентство «Ассошиэйтед Пресс» передает «
Nissan North America заявила, что отзывает машины марки Versus, потому что подушки безопасности могут неожиданно срабатывать при сильном хлопке дверьми. К этой неисправности могли привести проблемы с работой датчиков.
«В конце февраля Nissan отозвал в России более 33 тысячи автомобилей марки Nissan Qashqai из-за недостаточной жесткости подкрылок задней правой колесной арки», — говорится в сообщении.