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11:53, 11 марта 2017 52
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На Камчатке убившая мужа женщина неделю прожила с его трупом в квартире

На Камчатке убившая мужа женщина неделю прожила с его трупом в квартире

Фото: Freeimages.com

На Камчатке убившая мужа женщина неделю прожила с его трупом в квартире. Все это время у нее гостил знакомый, передает Life.

По версии следствия, 4 марта пьяная 36-летняя женщина поссорилась с 45-летним супругом. В ходе конфликта он схватил ее за волосы и оскорбил в нецензурной форме, после чего женщина несколько раз ударила мужа ножом в голову и тело. От ран мужчина скончался на месте.

После убийства женщина продолжила распивать алкоголь со своим приятелем. О происшествии в полицию заявила знакомая гостя.

В отношении жены погибшего возбудили уголовное дело.


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