На Камчатке убившая мужа женщина неделю прожила с его трупом в квартире. Все это время у нее гостил знакомый, передает
По версии следствия, 4 марта пьяная 36-летняя женщина поссорилась с 45-летним супругом. В ходе конфликта он схватил ее за волосы и оскорбил в нецензурной форме, после чего женщина несколько раз ударила мужа ножом в голову и тело. От ран мужчина скончался на месте.
После убийства женщина продолжила распивать алкоголь со своим приятелем. О происшествии в полицию заявила знакомая гостя.
В отношении жены погибшего возбудили уголовное дело.