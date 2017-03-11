Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:48, 11 марта 2017 400
 0    0

Медведев установил платный проезд по участку трассы М-3 почти на 100 лет

Медведев установил платный проезд по участку трассы М-3 почти на 100 лет

Фото: Pixabay.com

Медведев установил платный проезд по участку трассы М-3 почти на 100 лет. Премьер-министр подписал распоряжение кабмина в пятницу, 10 марта, передает ТАСС.

«Установить, что использование автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 „Украина“ Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года», — говорится в документе.

Реконструкция трассы ведется на участке с 124 по 194 километр в Калужской области. На ремонт из федерального бюджета выделили 17 миллиардов рублей. Максимальная скорость на этой дороге составит 120 километров в час. Платными станут два участка протяженностью 23 и 26 километров.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
10:48, 11 марта 2017
Медведев установил платный проезд по участку трассы М-3 почти на 100 лет
16:24, 10 марта 2017
Еще на тридцати рязанских улицах провели ямочный ремонт
15:11, 10 марта 2017
Lada Xray впервые вошла в ТОП-10 авто российского рынка
14:36, 10 марта 2017
В Спасском районе закрыли движение по двум понтонным мостам через Оку
12:36, 10 марта 2017
В пятницу на трех рязанских улицах отключат холодную воду
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
«Дети выбрали профессию, глядя на нас с мужем». Интервью с работницей РНПК Марией Мироновой

«Дети выбрали профессию, глядя на нас с мужем». Интервью с работницей РНПК Марией Мироновой 1

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании трудятся женщины, которые и с работой своей прекрасно справляются, и украшают коллектив завода.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 48 087
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 39 520
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:14, 27 февраля 2017 35 125
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 31 995
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
14:02, 27 февраля 2017 14 767
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум