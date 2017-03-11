Медведев установил платный проезд по участку трассы М-3 почти на 100 лет. Премьер-министр подписал распоряжение кабмина в пятницу, 10 марта, передает
«Установить, что использование автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 „Украина“ Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года», — говорится в документе.
Реконструкция трассы ведется на участке с 124 по 194 километр в Калужской области. На ремонт из федерального бюджета выделили 17 миллиардов рублей. Максимальная скорость на этой дороге составит 120 километров в час. Платными станут два участка протяженностью 23 и 26 километров.