Голливудский актер собрался в поход на УАЗе. Фотографию с УАЗом-«буханкой» Том Хэнкс опубликовал на своей странице в «Твиттере».

«У меня новый грузовик! Я собираюсь в поход! Хэнкс», — подписал актер под снимком.

Американский актер известен по картинам «Зеленая миля», «Форрест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Код да Винчи». За главные роли в фильмах «Форрест Гамп» и «Филадельфия» дважды получил премию «Оскар».

I got a new truck! I'm going camping! Hanx. pic.twitter.com/wUXPtyZcQm