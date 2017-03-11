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11:33, 11 марта 2017 148
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Голливудский актер собрался в поход на УАЗе

Голливудский актер собрался в поход на УАЗе

Голливудский актер собрался в поход на УАЗе. Фотографию с УАЗом-«буханкой» Том Хэнкс опубликовал на своей странице в «Твиттере».

«У меня новый грузовик! Я собираюсь в поход! Хэнкс», — подписал актер под снимком.

Американский актер известен по картинам «Зеленая миля», «Форрест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Код да Винчи». За главные роли в фильмах «Форрест Гамп» и «Филадельфия» дважды получил премию «Оскар».


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