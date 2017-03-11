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17:24, 11 марта 2017 165
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Disney ищет молодых актеров для съемок в «Алладине»

Disney ищет молодых актеров для съемок в «Алладине»

Disney ищет молодых актеров для съемок в фильме «Алладин» Гая Ричи. Новая версия диснеевского мультфильма будет первой музыкальной картиной режиссера, сообщили на сайте Кинопоиска.

О кастинге стало известно благодаря сообщению, опубликованному в Twitter комикессой Дэни Фернандес. В нем обозначены требования к актерам, которые хотят получить ведущие роли в картине: их возраст должен быть от 18 до 25 лет, а тип внешности ближневосточный, они обязательно должны уметь петь и желательно иметь опыт в танцах.

Репетиции нового фильма начнутся уже в апреле 2017 года. Съемочный период займет шесть месяцев — с июля 2017-го по январь 2018-го. Производство пройдет в Великобритании.

«Недавно студия Disney также объявила набор актеров для готовящейся игровой версии мультфильма „Мулан“. В сообщении упоминалось, что кандидаты должны свободно говорить на английском и севернокитайском языках», — отметили на Кинопоиске.

Фото Кинопоиск


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