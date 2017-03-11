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16:33, 11 марта 2017 12
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Дельтапланеристка застряла на дереве в Екатеринбурге. Видео

Дельтапланеристка застряла на дереве в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге дельтапланеристка застряла на дереве во время тренировки над на озером Шарташ. Предположительно, девушка не справилась с управлением при резком порыве ветра, сообщила пресс-служба свердловского ГУ МЧС.

Спасатели попытались снять пострадавшую с помощью лестницы, но ее длины не хватило для этого. Подогнать спецтранспорт было также невозможно, так как инцидент произошел в лесопарковой зоне. В результате сотрудники МЧС забрались на дерево, установили на нем специальную балку и спустили дельтапланеристку на тросе. Спасательная операция длилась более двух часов.

После того, как девушку все же спасли, ей незамедлительно оказали первую медпомощь. Затем ее с переломом руки доставили в больницу.

Фото и видео ГУ МЧС


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