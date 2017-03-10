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19:19, 10 марта 2017 204

В Рязанском «Политехе» провели конференцию, посвященную 150-летию со дня смерти математика Ершова

В Рязанском «Политехе» провели конференцию, посвященную 150-летию со дня смерти математика Ершова

В пятницу, 10 марта, в Рязанском политехническом институте прошла конференция «Александр Степанович Ершов — ученый, патриот, дворянин», приуроченная к 150-летию со дня смерти математика. Она началась с панихиды в домовом Никольском храме вуза и возложения цветов к мемориальной доске родоначальника прикладной механики.

Открыл конференцию директор вуза Игорь Мурог. «В прошлом году мы открыли именную аудиторию Ершова, сейчас ходатайствуем за присвоение его имени нашему институту. Век человека не долог, но имя ученого история оценила, и мы сегодня радуемся за него», — сказал он в приветственном слове.

На мероприятии выступил предводитель Рязанского Дворянского собрания Михаил Севостьянов. В своем докладе он привел факты из биографии Ершова: он родился в небогатой дворянской семье, но, благодаря своему упорству и тяге к знаниям, смог получить достойное образование. В его судьбе немаловажную роль сыграл известный рязанский меценат купец Николай Рюмин.

Праправнучка Ершова Марина Мелешкова рассказала собравшимся, что ее известный предок всегда с благодарностью относился к тем, кто поддержал его в жизни и сам оказывал помощь малоимущим ученикам. Благодаря опеке Ершова его преемником стал выходец из крестьян, а позже — продолжатель дела ученого Дмитрий Константинович Советкин.

О ранних годах жизни будущего ученого в Зарайском уезде Рязанской губернии и его духовном воспитании рассказала краевед Ольга Поляничева. Она подарила музею политехнического института икону и книгу о своем земляке.

Председатель топонимической комиссии Николай Булычев уверил участников конференции, что увековечивание памяти Александра Степановича Ершова на Рязанской земле продолжится.


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