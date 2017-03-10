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21:51, 10 марта 2017 249
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В России на продажу выставили суперкар за 45 млн рублей

В России на продажу выставили суперкар за 45 млн рублей

В России на продажу выставили суперкар за 45 миллионов рублей. Речь идет об американском автомобиле Saleen S7 мощностью 3000 лошадиных сил, пишет «Российская газета».

Суперкар назвали самым мощным из продающихся на портале автообъявлений машин. Из-за низкой посадки автомобиль может ездить только по треку. На этом суперкаре в России установили рекорд по скорости в гонках на один километр — 375 километров в час.

Saleen S7 — автомобиль ручной сборки. С 2000 по 2007 год в мире выпустили 300 экземпляров. В новой модели увеличили мощность с 558 лошадиных сил.

Отмечается, что на такой же машине ездил герой Джима Керри в фильме «Брюс Всемогущий».

Фото Youtube


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