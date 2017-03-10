В России на продажу выставили суперкар за 45 млн рублей

В России на продажу выставили суперкар за 45 миллионов рублей. Речь идет об американском автомобиле Saleen S7 мощностью 3000 лошадиных сил, пишет «
Суперкар назвали самым мощным из продающихся на портале автообъявлений машин. Из-за низкой посадки автомобиль может ездить только по треку. На этом суперкаре в России установили рекорд по скорости в гонках на один километр — 375 километров в час.
Saleen S7 — автомобиль ручной сборки. С 2000 по 2007 год в мире выпустили 300 экземпляров. В новой модели увеличили мощность с 558 лошадиных сил.
Отмечается, что на такой же машине ездил герой Джима Керри в фильме «Брюс Всемогущий».
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