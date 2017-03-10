Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:57, 10 марта 2017 540
 0    0

В Москве подозреваемые в мошенничестве разбросали по улице деньги. Видео

В Москве подозреваемые в мошенничестве разбросали по улице деньги. Видео

Фото: Pixabay.com

В Москве подозреваемые в мошенничестве разбросали по улице деньги. Четверых уроженцев Удмуртии подозревают в том, что они обналичили крупную сумму денег с десятка оформленных на подставных лиц пластиковых карт, пишет «Российская газета».

Мошенников пытались задержать, однако они сели в автомобиль и уехали с места преступления. Их преследовали сотрудники Росгвардии.

Пытаясь избавиться от улик, молодые люди на ходу автомобиля начали выбрасывать деньги. Всю сумму выкинуть они не успели, так как их машину заблокировали, а злоумышленников задержали.

В автомобиле оказались молодые люди в возрасте от 23 до 28 лет. В салоне оказались 15 банковских карт с пин-кодами, десять мобильных телефоном, сим-карты и десять миллионов рублей наличными.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
21:37, 10 марта 2017
Личности погибших в Турции россиян установит ДНК-экспертиза. Видео момента крушения вертолета
20:57, 10 марта 2017
В Москве подозреваемые в мошенничестве разбросали по улице деньги. Видео
17:35, 10 марта 2017
В Канищеве легковушка врезалась в маршрутку
16:36, 10 марта 2017
Как и зачем. В центре Рязани столкнулись два внедорожника
15:55, 10 марта 2017
При столкновении двух машин в Рязани пострадала женщина-пешеход 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 47 585
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 39 353
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:14, 27 февраля 2017 34 915
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 31 240
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
8:17, 25 февраля 2017 16 436
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум