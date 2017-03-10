В Москве подозреваемые в мошенничестве разбросали по улице деньги. Видео

В Москве подозреваемые в мошенничестве разбросали по улице деньги. Четверых уроженцев Удмуртии подозревают в том, что они обналичили крупную сумму денег с десятка оформленных на подставных лиц пластиковых карт, пишет «
Мошенников пытались задержать, однако они сели в автомобиль и уехали с места преступления. Их преследовали сотрудники Росгвардии.
Пытаясь избавиться от улик, молодые люди на ходу автомобиля начали выбрасывать деньги. Всю сумму выкинуть они не успели, так как их машину заблокировали, а злоумышленников задержали.
В автомобиле оказались молодые люди в возрасте от 23 до 28 лет. В салоне оказались 15 банковских карт с пин-кодами, десять мобильных телефоном, сим-карты и десять миллионов рублей наличными.