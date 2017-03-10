Россия сняла запрет на некоторые турецкие овощи. Из списка запрещенных исключили цветную капусту, гвоздику, репчатый лук и капусту брокколи, передает ИА «
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг, 9 марта. «Подписанным постановлением из перечня исключены отдельные виды товаров. В частности, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук-шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров», — рассказали в пресс-службе правительства России.
Перечень товаров из Турции, запрещенных для ввоза в РФ, утвердили в ноябре 2015 года.