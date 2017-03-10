Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:37, 10 марта 2017 80
 0    0

Россия сняла запрет на некоторые турецкие овощи

Россия сняла запрет на некоторые турецкие овощи

Фото: Pixabay.com

Россия сняла запрет на некоторые турецкие овощи. Из списка запрещенных исключили цветную капусту, гвоздику, репчатый лук и капусту брокколи, передает ИА «Регнум».

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг, 9 марта. «Подписанным постановлением из перечня исключены отдельные виды товаров. В частности, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук-шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров», — рассказали в пресс-службе правительства России.

Перечень товаров из Турции, запрещенных для ввоза в РФ, утвердили в ноябре 2015 года.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
20:37, 10 марта 2017
Россия сняла запрет на некоторые турецкие овощи
19:59, 10 марта 2017
Урок загородной географии. Рязанцам предложили выбрать коттеджные поселки по направлениям
10:08, 10 марта 2017
Козьи сыры из Рязани наградили на выставке в Москве
11:29, 9 марта 2017
Рязанский бензин подорожал на 6 копеек за неделю 1
11:25, 9 марта 2017
В Рязанской области подешевели помидоры и подорожал лук. Мониторинг цен
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

Салон штор «Ла Телла» на Первомайском проспекте больше похож на шоу-рум художника.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 47 310
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 39 317
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:14, 27 февраля 2017 34 872
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 31 013
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
8:17, 25 февраля 2017 16 430
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум