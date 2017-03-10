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19:07, 10 марта 2017 31
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Начальник кафедры рязанского десантного училища возглавит омский учебный центр ВДВ

Начальник кафедры рязанского десантного училища возглавит омский учебный центр ВДВ

Начальник кафедры тактики рязанского десантного училища возглавит омский 242-й учебный центр ВДВ. Об этом сообщили на сайте «Om1.ru».

Речь идет о Сергее Молочникове. Он сменил на посту другого рязанца — полковника Аркадия Фурдеева, который до перевода в Омск тоже возглавлял кафедру тактики РВВДКУ.

«Руководивший 242-м учебным центром полковник Аркадий Фурдеев перемещен на высшую воинскую должность в порядке продвижения по службе», — сообщили омскому сайту в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Напомним, о том, что Фурдеева сняли с поста начальника 242-го учебного центра в Омске, стало известно в четверг, 9 марта. Он занимал эту должность с 2015 года. Фурдеев сменил бывшего начальника, полковника Олега Пономарева, которого задержали по делу об обрушении казармы. На происшествии погибли 24 солдата-срочника.


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