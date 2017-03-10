Начальник кафедры рязанского десантного училища возглавит омский учебный центр ВДВ

Начальник кафедры тактики рязанского десантного училища возглавит омский 242-й учебный центр ВДВ. Об этом сообщили на сайте «
Речь идет о Сергее Молочникове. Он сменил на посту другого рязанца — полковника Аркадия Фурдеева, который до перевода в Омск тоже возглавлял кафедру тактики РВВДКУ.
«Руководивший 242-м учебным центром полковник Аркадий Фурдеев перемещен на высшую воинскую должность в порядке продвижения по службе», — сообщили омскому сайту в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Напомним, о том, что Фурдеева сняли с поста начальника 242-го учебного центра в Омске,