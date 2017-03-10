Личности погибших в Турции россиян установит ДНК-экспертиза. Видео момента крушения вертолета

Личности погибших в Турции россиян установит ДНК-экспертиза. В рухнувшем в Стамбуле вертолете
«Катастрофа была очень серьезная, тела погибших при
На борту находилось семь человек, все они погибли.
Фото
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Личности погибших в Турции россиян установит ДНК-экспертиза. В рухнувшем в Стамбуле вертолете
«Катастрофа была очень серьезная, тела погибших при
На борту находилось семь человек, все они погибли.
Фото
© RZN.info
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