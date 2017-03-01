Водный плен. В Кальном из-за талой воды залило частный дом

Частный дом №63 по улице Кальной уже третий год с приходом весны заливает талой водой. Хозяйка Галина рассказала корреспонденту RZN.info, что проблемы начались после постройки напротив двух многоэтажек.

У новых домов нет ливневой канализации, поэтому вся талая вода от них и прилегающей к ним дороге ручьями течет прямо к калитке дома, который расположен на скате.

«Это ужас! Из дома просто невозможно выйти, вода стоит здесь круглый год. И с приходом весны, и после дождей», — пожаловалась женщина.

Рядом с ее домом находится водонапорная колонка, которая пользуется популярностью у автолюбителей. Они ежедневно набирают там воду и даже моют машины. Вся пролитая вода также стекает к дому №63.

Всего в частном секторе Кального осталось пять домов. Галина отметила, что все они признаны аварийными, но на их территорию пока не нашелся инвестор, поэтому местные жители уже третий год борются с весенними потопами.

Женщина рассказала, что ручьи заливают подпол и подмывают фундамент ее дома. Она показала корреспонденту трещины в стене, которые появились год назад. Из-за стоящей воды терраса начинает подкашиваться и отделяться от дома.

Сын Галины уже несколько лет парализован, поэтому она рассчитывает только на свои силы. Хозяйка дома самостоятельно пыталась укрепить фундамент здания, но с каждым годом трещины в нем только увеличиваются.

«Я уже не знаю, к кому обращаться. Вода продолжает литься к калитке, а дом — подкашиваться», — добавила она.

Год назад по инициативе женщины вдоль частного сектора положили новый асфальт. Насыпь перед домом, по ее предположениям, могла бы решить проблему, но этого не произошло.