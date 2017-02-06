Рублю не дадут опуститься до 60 за доллар. На текущей неделе подняться рублю помогут санкции против Иран, федеральная резервная система (ФРС) США и Центробанк, пишет «
Заседание ФРС будет иметь среднесрочные последствия, так как рынок не ожидает повышения ставки в марте. Оплата труда в США растет недостаточно быстро, что тоже снижает вероятность быстрого повышения ставки.
Риторика по решению российского Центробанка была относительно жесткой. Это также может поддержать рубль.
Кроме того, ожидается, что санкции против Ирана повлияют на рост цен на нефть.
Официальный курс доллара США в понедельник, 6 февраля, составляет 59 рублей 31 копейку.