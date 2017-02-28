Рязанец не смог получить полную сумму автомобильной страховки даже через суд. Он требовал возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП, сообщила
Известно, что в 2016 году мужчина попал в аварию, виновником которой был второй участник происшествия. Однако автоинспектор сделал вывод, что истец превысил допустимую скорость движения. Позже этот вывод был исключен решением райсуда, принятым по жалобе потерпевшего.
В результате ДТП автомобиль истца получил механические повреждения, его ущерб составил 100 663 рубля. Однако страховая компания выплатила ему только 50 331 рубль, объяснив это обоюдной виной участников аварии.
В апреле рязанец обратился к ответчику с заявлением о выплате оставшейся части ущерба, но оно осталось без удовлетворения. В июле истец в досудебном порядке направил в адрес страховой компании претензию о выплате, но ответа на нее также не получил.
Ссылаясь на закон «О защите прав потребителей» истец попросил суд взыскать с ответчика страховое возмещение и неустойку в размере 108 212 рублей. В ходе рассмотрения дела он уменьшил размер требований и просил взыскать только неустойку.
Суд частично удовлетворил требования рязанца и постановил взыскать со страховой компании неустойку в размере 30 тысяч рублей и штраф за неисполнение требований в размере 10 тысяч. Таким образом истец получил на 17 881 рубль меньше, чем ему должны были выплатить по страховке.