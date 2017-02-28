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11:00, 28 февраля 2017 465
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Рязанец не смог получить полную сумму автомобильной страховки даже через суд

Рязанец не смог получить полную сумму автомобильной страховки даже через суд

Рязанец не смог получить полную сумму автомобильной страховки даже через суд. Он требовал возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП, сообщила пресс-служба Скопинского районного суда.

Известно, что в 2016 году мужчина попал в аварию, виновником которой был второй участник происшествия. Однако автоинспектор сделал вывод, что истец превысил допустимую скорость движения. Позже этот вывод был исключен решением райсуда, принятым по жалобе потерпевшего.

В результате ДТП автомобиль истца получил механические повреждения, его ущерб составил 100 663 рубля. Однако страховая компания выплатила ему только 50 331 рубль, объяснив это обоюдной виной участников аварии.

В апреле рязанец обратился к ответчику с заявлением о выплате оставшейся части ущерба, но оно осталось без удовлетворения. В июле истец в досудебном порядке направил в адрес страховой компании претензию о выплате, но ответа на нее также не получил.

Ссылаясь на закон «О защите прав потребителей» истец попросил суд взыскать с ответчика страховое возмещение и неустойку в размере 108 212 рублей. В ходе рассмотрения дела он уменьшил размер требований и просил взыскать только неустойку.

Суд частично удовлетворил требования рязанца и постановил взыскать со страховой компании неустойку в размере 30 тысяч рублей и штраф за неисполнение требований в размере 10 тысяч. Таким образом истец получил на 17 881 рубль меньше, чем ему должны были выплатить по страховке.


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