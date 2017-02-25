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8:17, 25 февраля 2017 1 795
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Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото

Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото

В Рязани начались традиционные Масленичные гуляния. Чтобы повеселиться и проводить зиму, сотни горожан собрались на Лыбедском бульваре. Для них работали две сцены, обжорный ряд и много развлекательных площадок.

Открывал мероприятие глава администрации Рязани Олег Булеков. Он подчеркнул важность подобных мероприятий для города. «Недаром Рязань вошла в десятку городов России, которые нравятся туристам. Поэтому мы должны сделать наш город краше, лучше, комфортнее для жизни и интереснее для туризма», — отметил он.

В этот день региональное отделение «Единой России» организовало тематические площадки. Все желающие могли угоститься аппетитными блинчиками и чаем. Приготовлено было немало: более 1000 блинов и 100 литров сладкого чая. Также единороссы подарили горожанам памятные подарки: флажки и книжки со старорусскими рецептами главного масленичного угощения. Всем гостей на Масленице встречал большой белый медведь «Единой России», с котором горожане фотографировались.

Также поздравил с масленицей рязанцев и представитель генерального партнера мероприятия — Прио-Внешторгбанка — Роман Ганишин. Он рассказал, что именно такие моменты очень приятно разделить с народом, с настоящими и потенциальными клиентами.

На главной сцене выступали музыкальные ансамбли и проводились интерактивы с горожанами. Главным зрелищем для пришедших стал, конечно, десятиметровый масленичный столб. На него забрались десять мужчин и достали с вершины красные ленты. Оказалось, что все, кроме одного участника, сделали из этой праздничной забавы добрую традицию (на столб забирались три, шесть и даже десять лет подряд). Конечно, за такой смелый шаг всех наградили призами от партнера. Среди подарков были мультиварки, перфаратор, мини-мойки, шлифовальные машины и другая техника.

Вечером выступила группа The Timers band. Рязанцы дружно подпевали свои любимые хиты. По завершении выступления свершился главный обряд — сожжение чучела Масленицы и праздничный фейерверк.


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