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19:36, 24 февраля 2017 556
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В Скопинском районе поймали почти 24 килограмма рыбы. Фото

В Скопинском районе поймали почти 24 килограмма рыбы. Фото

В Скопинском районе в День защитника Отечества провели соревнования на кубок главы администрации по ловле на крючок (мормышку), пишет ИД «Пресса».

На пруду в селе Успенском собралось 60 рыбаков: из Скопина и Скопинского района, Ряжска, Милославки, Рязани и Москвы.

Соревнования начались в 9:00 и длились три часа.

«Я больше всего люблю летнюю рыбалку: спокойно сидишь и ловишь, сколько хочешь, а зимняя рыбалка трудовая», — рассказалсамый юный участник соревнования Егор Жирков.

Среди рыбаков была единственна девушка — Нина Кухлева. Она призналась, что вышла на рыбалку первый раз.

«Мне всегда было интересно, потому что муж ездит на рыбалку, а я никогда не пробовала. Мужчины объяснили мне все тонкости этого процесса и я решилась. Клевать начало минут через 40, поймала всего порядка 20 окуньков. Я довольна и процессом, и результатом», — сообщила она.

Рыбак с 50-летним стажем Виктор Степанов рассказал, что его с уловом всегда дома ждут три кошки.

Больше всех поймал Геннадий Куронов из Ряжска — 1940 граммов. Он и стал победителем турнира. Призы получили самый юный участник Егор Жирков и самый опытный Николая Клюев. Самая крупная рыбка на счету Дмитрия Васильева, а общий вес улова всех участников турнира составил 23 килограмма 730 граммов.

Фото ИД «Пресса»


© RZN.info

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