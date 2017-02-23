На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Защитники» Сарика Андреасяна и «Вурдалаки»

Праздничные дни — еще один повод посетить кинотеатр. На этой неделе появилось несколько российских новинок: фантастический фильм Сарика Андреасяна «Защитники» и триллер «Вурдалаки» режиссера Сергея Гинзбурга по произведению Алексея Толстого.
Кроме того, на этой неделе зрители увидят биографический фильм «Джеки», посвященной Жаклин Кеннеди — жене президента США Джона Кеннеди. Еще одна новинка этой недели — фильм из Германии «Тони Эрдманн». Его номинировали на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
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