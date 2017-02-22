Гордума расширила зону дорогой парковки. Улицы

В Рязани расширили список улиц, попадающих в зону дорогих муниципальных парковок. Изменения утвердила городская дума в среду, 22 февраля.
Речь идет о перечне территорий, утвержденном депутатами в 2014 году. При определении платы за стоянку на них будет использоваться повышающий коэффициент, равный трем. Депутаты включили в список площадь Мичурина, улицы Вокзальную, Высоковольтную, Либкнехта, Николодворянскую, Почтовую и Пролетарскую.
Кроме того, в «дорогую» зону целиком вошла улица Павлова. В предыдущей редакции к ней относился только участок между Первомайским проспектом и улицей Кудрявцева.
Действующие сейчас парковки на улицах Радищева и Праволыбедской относятся к «дорогой» зоне. Их стоимость — 20 рублей в час.