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14:28, 22 февраля 2017 771
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Гордума расширила зону дорогой парковки. Улицы

Гордума расширила зону дорогой парковки. Улицы

В Рязани расширили список улиц, попадающих в зону дорогих муниципальных парковок. Изменения утвердила городская дума в среду, 22 февраля.

Речь идет о перечне территорий, утвержденном депутатами в 2014 году. При определении платы за стоянку на них будет использоваться повышающий коэффициент, равный трем. Депутаты включили в список площадь Мичурина, улицы Вокзальную, Высоковольтную, Либкнехта, Николодворянскую, Почтовую и Пролетарскую.

Кроме того, в «дорогую» зону целиком вошла улица Павлова. В предыдущей редакции к ней относился только участок между Первомайским проспектом и улицей Кудрявцева.

Действующие сейчас парковки на улицах Радищева и Праволыбедской относятся к «дорогой» зоне. Их стоимость — 20 рублей в час.


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