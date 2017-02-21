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14:37, 21 февраля 2017 95
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Рязанка заявила в полицию о ложном похищении взятого в кредит телефона

Рязанка заявила в полицию о ложном похищении взятого в кредит телефона

Сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани установили — 23-летняя рязанка ложно сообщила об ограблении, чтобы не выплачивать за потерянный сотовый телефон. Возбуждено уголовное дело.

В полицию 23-летняя рязанка обратилась с заявлением об ограблении. Якобы вечером в Рязани на улице Зубковой на нее, когда она возвращалась домой, напал неизвестный, который под угрозой физической расправы отобрал сотовый телефон.

У оперативников уголовного розыска сразу же закрались сомнения в правдивости показаний пострадавшей. Девушка рассказывала обстоятельства ограбления не уверенно и при повторении путалась в своих словах. В ходе проверки свидетелей ограбления установить не удалось, но выяснилось, что похищенный сотовый телефон — дорогостоящий, куплен в кредит и застрахован, поэтому в случае его хищения хозяйка внакладе не останется.

Во время очередной беседы полицейских с рязанкой, оперативники вновь попытались установить — был ли факт преступления или нет. Девушке предложили пройти проверку на полиграфе. От этого она сразу же и наотрез отказалась.

Вскоре полицейские установили — рязанка совершила заведомо ложный донос об ограблении. В тот вечер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, девушка по невнимательности потеряла мобильник, а на утро с целью получения страховой выплаты решила представить потерю как ограбление.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ. Теперь кроме обязательств по выплате кредита за потерянный телефон, девушке грозит уголовное наказание.


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