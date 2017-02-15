В России стартовал выпуск нового Hyundai Solaris

На заводе под Санкт-Петербургом началась серийная сборка нового Hyundai Solaris. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает
Новый Hyundai Solaris на три сантиметра длиннее нынешней модели (4,405 метра). Его ширину увеличили на 2,9 сантиметра до 1,729 метра. Высота осталась прежней — 1,46 метра.
Схема ходовой части не изменилась: спереди — стойки McPherson, сзади — полунезависимая подвеска. Однако, как говорят инженеры Hyundai, «ходовую» фактически создали заново. Усилитель руля стал электрическим (раньше на Solaris ставили «гидрач»).
Базовый мотор — новая 1,4-литровая атмосферная «четвёрка» отдачей 99,7 л.с. (прежний двигатель выдавал 107 л.с.). Специалисты отмечают, что это поможет владельцам сэкономить на транспортном налоге и ОСАГО. Специалисты рассказали также о 6-ступенчатой механике.
Характеристики 1,6-литрового двигателя изменились: те же 123 л.с. мощности, но 151 Н·м крутящего момента, хотя раньше было 155 Н·м. Коробки передач стали одинаковыми для версий 1.4 и 1.6.
У российских дилеров первые экземпляры новинки должны появиться до конца февраля.